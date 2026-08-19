Dois às 10 - O casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro está para breve

Hoje às 09:50

O Dois às 10 recebeu Iury Mellany e Daniel Monteiro, ex-concorrentes do "Big Brother" e do "Secret Story", que recordaram a original despedida de solteira de Iury a poucos dias do casamento, marcado para 5 de setembro. Seguiu-se uma visita à cozinha com Paula e Bruno, casal por detrás da pastelaria "Mestre Salsa", em Almeirim, e uma conversa com a atriz Fernanda Serrano, que revelou os primeiros detalhes sobre "Coração de Mãe", a nova novela da TVI. O programa recebeu ainda José Condesso, pai de Vanessa, do "Big Brother Verão", que comentou a "Curva da Vida" partilhada pela filha na última gala. Na segunda parte, Vânia Andrade contou os "três milagres" que marcaram a sua família, entre o parto prematuro do filho, o acidente do pai e o coma da mãe, e Vanessa Elias e Daniel Santos falaram da luta pelo filho Xavier, de 4 anos, que vive sem diagnóstico definitivo para o atraso no desenvolvimento. Para terminar, os comentadores da «Atualidade» analisaram os temas do dia.