Dois às 10 - O corpo de sonho é possível. O Personal Trainer do Cláudio Ramos explica como

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cláudio Ramos revela a sua luta com o exercício, mas Bernardo Galvão, o personal trainer, desmistifica a ideia de que é preciso sofrer para ter resultados. A chave está na personalização! Treinos adaptados ao seu espaço e sem equipamentos, e uma dieta que respeita os seus gostos. «Se a pessoa não gosta de comer frango, ela não vai ter frango no dia a dia», garante Bernardo. E para os amantes de pão? Há esperança! A dieta permite incluir os seus alimentos preferidos, sem comprometer os resultados. Veja exemplos de transformações incríveis. Descubra como o exercício pode ser um aliado da sua saúde e bem-estar.

Conhecemos a história da família de Rita que abre o coração sobre os desafios e incertezas que enfrentam desde o diagnóstico de paralisia cerebral. A mãe de Rita recorda o parto demorado e a solidão na sala de partos, mencionando que, inicialmente, tudo parecia bem, mas, com o tempo, começaram a notar diferenças no desenvolvimento de Rita. A família começou a notar que Rita não conseguia pegar na chupeta e cambaleava, levando-os a procurar ajuda médica e a iniciar uma série de exames e consultas. A família enfrentou o desafio de comunicar a Vítor que Rita tinha uma condição diferente, sem saber ao certo as consequências da lesão. «A nossa questão era como é que nós vamos dizer ao Vítor que a Rita tem ali algo diferente, porque nem nós sabemos muito bem o que era», revela a mãe, partilhando a angústia de não saber como explicar a situação ao filho. Vítor não se lembra do momento exato em que recebeu a notícia, mas recorda acompanhar os pais a consultas e terapias, percebendo a nova realidade. A família enfrenta a incerteza sobre o futuro de Rita, sem saber quais serão as limitações impostas pela lesão cerebral.

Paula recorda os 22 anos de violência doméstica e o suicídio do marido, revelando as tentativas de internamento e a complexa relação entre o álcool e as agressões. Paula tentou internar o marido várias vezes, procurando ajuda para o seu problema com o álcool, na esperança de que ele pudesse «fazer um tratamento ao álcool, que ele vai se tratar». No entanto, estas tentativas foram infrutíferas, com o marido a abandonar os tratamentos precocemente. A entrevistada descreve um ciclo de agressões e dependência emocional, onde se sentia presa e incapaz de abandonar o agressor. Paula reflete sobre o impacto da violência nos filhos e a sua própria dificuldade em libertar-se, admitindo que, se o marido não tivesse morrido, provavelmente ainda estaria com ele. A história de Paula é um testemunho da complexidade da violência doméstica e da dificuldade em romper com um ciclo de abuso.

