Dois às 10 - O fenómeno brasileiro que chegou a Portugal

No «Dois às 10», conhecemos melhor Bruno Rocha. Hugo Gloss é o alter ego de Bruno Rocha. O jornalista tornou-se conhecido do grande público através das redes sociais. Através delas dá as notícias mais frescas dos famosos e acompanha eventos internacionais, como é o caso dos Emmys. Só no Instagram tem mais de 21 milhões de seguidores. Em «Conversas de café» os nossos comentadores analisam imagens de Marie que tem causado alguma polémica nas redes sociais devido a fotografias publicadas numa igreja, nas quais surge a usar um top e uma minissaia. Em outros vídeos, a conhecida Influencer aparece a dançar, um comportamento considerado «inapropriado» pelos mais religiosos. Cristina Ferreira deixa mensagem de apoio e compaixão pelos pais de Marie. Num dia comum, mãe e filhas estavam a regressar a casa quando outro veículo lhes bateu por trás e nesse instante a vida desta família mudou. Nádia e Beatriz a filha mais nova conseguiram sair do carro mas a filha mais velha ficou presa e o pior acabou por acontecer Leonor morreu, tinha 10 anos. O condutor que estava com álcool no sangue e tentou fugir do local. No carro da vítima estava a mãe Nádia e a irmã mais nova, Beatriz. Nádia e o companheiro recordam aquilo que viveram no dia em que a filha morreu. Cristina Ferreira anuncia que a recusa do pedido de namoro de Marcelo, no Secret Story, não passa de uma missão que foi atribuída pela Voz a Rita.