Dois às 10 - O fenómeno «Excesso» está de regresso aos palcos portugueses

Hoje às 10:05

Recebemos os Excesso, um dos maiores fenómenos da música nos ano 90, em Portugal. A banda está de regresso para dois concertos ao vivo, no Porto e Lisboa, e falam de como está a correr os ensaios para além de revelarem uma novidade. No segmento «Conversas de Café», os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero falam sobre as últimas notícias dos famosos. Conhecemos Luís e Silvana, pais de Afonso, uma criança que nasceu com uma doença rara, o que lhe provocou deformações no rosto e na cabeça. Ouvimos, ainda, o testemunho da cabeleireira Rute, que salvou seis crianças de uma casa em chamas.