Dois às 10 - O filho de Célia não quer viver desde os 11 anos

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, celebramos «Uma Manhã de Sonhos». O chef Gil Fernandes fala-nos do «Sonho da Cozinha» enquanto fala do seu percurso e prepara ainda um arroz de lapas. Marco António Mamede e Vitória Nascimento, dos Ritmos do Sul, fazem a sua estreia televisiva e falam-nos do seu «Sonho da Música». Zé Lopes continua na estrada ao longo deste verão e fala-nos do seu «Sonho da Televisão». As atrizes Mafalda Peres, Rita Sanchez, Cintia Semedo, Ana Andrade e Rita Guerner falam-nos de como foi passar o grande casting dos «Morangos com Açúcar» e do seu «Sonho da Representação». Sónia Teixeira, da marca «As Deolindas», fala-nos ainda do seu «Sonho da Moda». Na segunda parte, conhecemos Madalena Cunha, irmã de Eduardo, que ficou tetraplégico aos 16 anos após um mergulho que correu mal. Conhecemos ainda Célia Correia, mãe de Angello, um jovem que sofre de Transtorno de Personalidade Borderline e já tentou pôr termo à vida 15 vezes desde os 11 anos. Na terceira para, os nossos comentadores analisam os mais recentes crimes da «Atualidade».