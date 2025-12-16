Dois às 10 - O lado mais pessoal do Almirante Gouveia e Melo

Hoje às 09:55

Esta manhã, o «Dois às 10» foi vivido em ambiente de festa, com as mais belas canções de Natal a encher o estúdio. Os Anjos e os The Lucky Duckies espalharam magia com temas natalícios, num programa pensado para toda a família. Wanda Stuart e David Antunes cantaram o Natal ao lado das filhas, num momento especial. Houve ainda espaço para falar da azáfama da pastelaria nesta época, com Marco Costa a antecipar novidades do seu projeto.



Entre os temas fortes do dia, destaque ainda para a presença de Henrique Gouveia e Melo e para a história emocionante de Cátia, que perdeu o filho com apenas um mês e meio.