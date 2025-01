Dois às 10 - O luto - Maria morreu há duas semanas, tinha dois anos e cinco meses

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Muriela Silva partilha a história da sua filha, Maria, que faleceu com apenas dois anos e meio, vítima de uma doença rara degenerativa, Leucodistrofia Metacromática. Muriela descreve a rapidez com que a doença progrediu, desde os primeiros sintomas aos 17 meses de idade até ao diagnóstico e, posteriormente, o falecimento. A convidada explica como lidou com a dor da perda da filha, o apoio que recebeu e o desejo de voltar a ser mãe, apesar das possibilidades do gene da doença rara se manifestar num futuro filho. Clara partilha a dor da perda do seu irmão, Luís Vigas, que faleceu num trator no dia 28 de dezembro. Clara visita o local do acidente e relembra o momento em que soube a trágica notícia, descrevendo o choque e a dor profunda que sentiu. Luís tinha 50 anos e era conhecido por ser um bom amigo, companheiro e confidente. Clara recorda-o como uma pessoa incrível que fará muita falta. O seu irmão mais velho presta-lhe uma homenagem em Fátima. Uma conversa sobre Cláudia Raia gerou debate. A atriz foi criticada por ter dado um vibrador à filha de 12 anos. Luísa Castel-Branco discordou da atitude de Cláudia Raia, considerando-a inadequada para a idade da criança, enquanto os restantes comentadores mostraram-se divididos. A conversa abordou questões de educação sexual e da forma como a sociedade lida com temas como a menopausa. Os apresentadores, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, concordaram que é fundamental falar abertamente sobre estes temas. Cláudia Abreu, atriz brasileira, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua carreira, vida pessoal e a sua ligação a Portugal. A atriz, que viveu em Portugal durante a pandemia, revelou sentir-se «em paz» em Lisboa e que visita Portugal todos os anos. ficámos a conhecer melhor o novo projeto de Cláudia Abreu. A atriz brasileira estreia-se em Portugal com o seu primeiro monólogo. Cláudia Abreu escreveu e protagoniza «Virginia», peça sobre a vida da escritora britânica Virginia Woolf, que aborda os seus últimos momentos de vida.