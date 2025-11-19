Dois às 10 - O melhor de Barcelos

Ontem às 09:50

No «Dois às 10», a emissão especial desta quarta-feira foi uma homenagem a Barcelos, com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos a celebrar a cultura, gastronomia e tradições do Minho. Em estúdio, a música popular foi garantida pelo Grupo Cantares à Concertina e pelo testemunho de superação do calceteiro e cantor Jorge Loureiro, ao mesmo tempo que a Casa Sêmea e a "Rainha do Figurado", Júlia Côta, levavam a tradição local ao programa. Contudo, a manhã foi marcada pelos fortes e urgentes testemunhos de Jéssica Martinhita e Paula Ramos, duas sobreviventes de violência doméstica que relataram os seus dramas mais íntimos e os momentos de pavor vividos. Em Atualidade, o programa analisou o caso chocante dos agentes da PSP suspeitos de tortura a sem-abrigo e deu destaque à campanha de Natal do Lidl em apoio à população sénior.