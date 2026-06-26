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Dois às 10 - O 'milagre' de Carminho

Hoje às 09:50
Dois às 10 - O 'milagre' de Carminho - TVI

No «Dois às 10», no ano passado, uma menina de 10 anos emocionou o país ao partilhar a luta contra uma doença rara que a imepdia de brincar, correr, saltar obrigando-a a deslocar-se de cadeira de rodas . Hoje, Carminho regressa para mostrar que conseguiu realizar o sonho.

há três anos (a 16 de agosto de 2023), Teresa, Sérgio e Valentim participaram no programa "Festa do Emigrante" da TVI, apresentado por Cristina Ferreira, Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha. Na altura, os proprietários d'"O Palheiro" — um conhecido restaurante familiar na Figueira da Foz — foram convidados a ir para a cozinha em direto. Hoje, a família regressa à televisão para fazer um balanço do impacto que essa passagem pelo ecrã teve no negócio e, acima de tudo, para apresentar e confetar um dos pratos mais famosos e requisitados da ementa do restaurante.

Conhecemos a história de Benedita. A pequena Benedita nasceu saudável, mas aos dois anos e três meses, uma gripe, aparentemente inofensiva, levou-a a travar uma dura batalha contra a morte. Conhecemos Catarina e Bruno, os pais da pequena Benedita que viu a sua vida mudar em dezembro do ano passado. Os pais contam que a menina era saudável e completamente independente, mas uma simples gripe deixou-a presa a uma cadeira. O que parecia ser uma constipação normal, era afinal o vírus da gripe A que se alojou no cérebro da bebé e deixou mazelas para a vida.

Cláudia Nayara abre o coração e num momento emotivo fala da dor da separação, das duas perdas gestacionais e da carreira.
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