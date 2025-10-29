Dois às 10 - O novo livro e o lado pessoal de José Rodrigues dos Santos

Hoje às 09:50

O “Dois às 10” desta terça-feira foi marcado por histórias inspiradoras, doces e emocionantes. A equipa viajou até Rans, a terra natal de Ana, concorrente do “Secret Story 9”, para conhecer de perto o segredo que comoveu o país. Houve também espaço para tradição, com a história dos cercalitos de Liliana, doces típicos criados em homenagem a Cercal do Alentejo. No estúdio, José Rodrigues dos Santos apresentou o seu novo livro, “O Sexto Sentido”, num momento dedicado à literatura e ao conhecimento. Já Paula, de 53 anos, emocionou o público ao partilhar a sua luta diária contra a doença, a solidão e as dificuldades económicas. Uma manhã de televisão feita de fé, força e humanidade.