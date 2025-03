Dois às 10 - O pequeno-almoço ideal existe!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Iara Rodrigues ensina a preparar um delicioso e saudável pudim de chia com Kefir Nestlé. Esta receita simples e versátil é perfeita para quem procura uma opção doce sem adição de açúcares. Cristina Ferreira destaca que o pudim «até parece uma sobremesa», ideal para satisfazer os desejos por algo doce de forma consciente. A receita, que consiste em misturar sementes de chia com Kefir Nestlé, é incrivelmente fácil de fazer. Iara Rodrigues demonstra como preparar o pudim com kefir natural, revelando a quantidade certa de sementes de chia a adicionar. Para personalizar o pudim, pode-se adicionar ingredientes como aveia, frutos vermelhos e arroz tufado. O Kefir Nestlé, com o selo da Associação Portuguesa de Nutrição, é a estrela desta receita, oferecendo probióticos, proteínas e vitamina D para uma saúde digestiva e imunidade fortalecidas. Iara Rodrigues explica que o kefir «tem a natureza toda do bem-estar», tornando esta sobremesa uma opção nutritiva e saborosa.Experimente esta receita inovadora e desfrute de um pudim de chia com Kefir Nestlé que cuida da sua saúde e satisfaz o seu paladar.

Maria de Belém Roseira recorda a sua candidatura à Presidência da República em 2016, confessando que sabia ser difícil e que havia muita gente contra si. A convidada fala ainda sobre a importância da memória e da análise do que correu mal, para que os erros não se repitam.

Cláudia e Clotilde recordaram os momentos mais marcantes e difíceis das suas vidas. Cláudia teve de deixar os estudos para cuidar da irmã mais nova. Mais tarde, o marido de Clotilde, João, ficou tetraplégico após um mergulho. Cláudia mudou-se para casa da irmã para ajudar a cuidar do sobrinho, Guilherme. A tragédia voltou a acontecer quando João faleceu, e algum tempo depois, Guilherme foi diagnosticado com cancro. Mais tarde, nasceu o filho de Rosário, Joãozinho, que viria a falecer também ele de cancro, pouco tempo depois. Cláudia foi diagnosticada com um tumor raro e venceu a doença. As irmãs não escondem a dor e sofrimento com que vivem diariamente.

