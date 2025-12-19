No “Dois às 10”, a manhã foi marcada por vários momentos fortes e emocionais.
Bruna, Sandro e Carina estiveram em estúdio para rever e comentar os acontecimentos mais intensos da semana no “Secret Story 9”.
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos tomaram ainda o pequeno-almoço com a atriz Patrícia Candoso, numa conversa descontraída e próxima.
O programa recebeu também Sara Prata, que falou do seu percurso como atriz e jurada.
Um dos momentos mais tocantes foi o testemunho de Rui, que perdeu um filho e, dez anos depois, a mulher.
Dois às 10 - O percurso de Sara Prata e a surpresa de Manuel Luís Goucha
Hoje às 09:50
No “Dois às 10”, a manhã foi marcada por vários momentos fortes e emocionais.