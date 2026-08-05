O Dois às 10 começou com a habitual rubrica dedicada ao mundo dos famosos e destacou Rafael Ferreira, protagonista do filme Playback, inspirado na vida de Carlos Paião. O programa fez ainda um ponto de situação sobre a vida de antigos concorrentes do Big Brother, como Hélder Teixeira, Ana Morina e Carolina Braga. Houve espaço para conhecer as mudanças que marcaram o percurso destes ex-participantes após o reality show. A emissão terminou com a história de uma família que sofreu queimaduras num acidente em casa.
Dois às 10 - O que é feito de Ana Morina, Carolina Braga e Hélder Teixeira?
Hoje às 09:50