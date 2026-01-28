Dois às 10 - O que mudou na vida de Liliana e Fábio após o «Secret Story»

No «Dois às 10», Liliana e Fábio estiveram à conversa para contar o que mudou nas suas vidas depois do «Secret Story», falando da relação e do impacto da saída do reality show.
Cidália Moreira marcou presença para anunciar o regresso aos palcos com uma nova revista.
O programa recebeu ainda Mateus Solano, um dos maiores atores brasileiros, que falou da carreira e dos projetos atuais.
Houve também espaço para política, com a presença de António José Seguro, candidato à Presidência da República.
Na parte mais emotiva, Beatriz partilhou a história do grave acidente que sofreu.
A jovem revelou que está à procura da pessoa que lhe salvou a vida.
Hoje às 09:50
