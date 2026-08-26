Dois às 10 - O regresso de Joana à casa do Big Brother Verão

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Joana, ex-concorrente do "Big Brother Verão", recordou as 24 horas que passou de regresso à casa, revelando arrependimento por não se ter imposto perante uma palmada de Boris e confirmando que já falou com a mulher do concorrente, apesar de não ter sido recebida como esperava. O chef Hernâni Ermida preparou polvo com sabores mediterrâneos na cozinha, e Maria Amália Costa celebrou os 100 anos revelando a rotina de independência que mantém no lar onde vive há 11 anos. O jornalista António Assis Teixeira, correspondente da TVI em Bruxelas, contou o percurso que o levou da ficção à informação, e Susana Cristeta partilhou a história de recuperação após um acidente num parque aquático que a deixou tetraplégica. Na segunda parte, as gémeas Francisca e Beatriz revelaram como a doença rara do irmão Rodrigo as inspirou a seguir carreiras na área da saúde. Para terminar, os comentadores da «Atualidade» analisaram os temas do dia.