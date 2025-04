Dois às 10 - O rescaldo do apagão que parou o País

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comentam o regresso à normalidade após a falha geral de energia que afetou a Europa. Cláudio Ramos conta que estava em Mafra e que só chegou a casa à meia-noite. Cristina Ferreira conta que a rádio continua a ser importante para comunicar. Cláudio Ramos afirma que gere bem o stress. Muita gente expressou preocupação com os alimentos guardados nos frigoríficos e arcas congeladoras após o recente apagão. A questão central é: como garantir que os alimentos se mantêm seguros para consumo? Margarida, a convidada, esclarece que «não há verdades absolutas para nada, nem nestas questões». A conservação dos alimentos depende de vários fatores, incluindo o tipo de frigorífico e a frequência com que a porta é aberta. Abrir o frigorífico repetidamente durante um apagão pode comprometer a inércia térmica, acelerando a deterioração dos alimentos. Após o restabelecimento da energia, é crucial prestar atenção a certos alimentos. Os iogurtes, por exemplo, contêm micro-organismos vivos que podem desenvolver-se rapidamente em temperaturas mais altas, alterando a sua segurança e qualidade. A máxima «cheira, observa e prova» torna-se essencial para determinar se um alimento ainda está próprio para consumo.

O abacate é a estrela da conversa sobre alimentação saudável e controlo do stress. Este fruto, apreciado pelo seu sabor e versatilidade, é apontado como um excelente regulador do cortisol, hormona associada ao stress. «O abacate é ótimo para regular o cortisol», é destacado. A discussão estende-se à importância de uma alimentação equilibrada para evitar a ansiedade, contrastando com o consumo excessivo de estimulantes. A má alimentação e a falta de sono são apontadas como fatores que contribuem para o aumento do stress e da ansiedade. Comer bem e regularmente é essencial para manter os níveis hormonais estáveis e promover o bem-estar geral. A permissibilidade de um «dia de lixo» na alimentação é também abordada, com a ressalva de que a moderação é fundamental para não comprometer os resultados alcançados com uma alimentação saudável.

O apagão que afetou Portugal mergulhou o país no caos. As imagens de supermercados com «prateleiras vazias» e pessoas presas em elevadores revelam o impacto do incidente. O pânico instalou-se quando «multiplicaram-se os pedidos de ajuda de pessoas presas em elevadoras», enquanto a incerteza pairava no ar. O assalto a um banco em Leiria, onde foram levados 70 mil euros, agravou ainda mais a situação. O caos nos transportes, com estradas sem semáforos e aeroportos lotados, completou o cenário de desespero. Este apagão, considerado um dos mais severos de sempre, deixou marcas profundas na população.