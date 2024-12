Dois às 10 - O resgate emocionante que uniu duas amigas bombeiras para sempre

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conhecem não uma, mas sim duas Cláudias, são amigas, ambas bombeiras e quis o destino que um momento as unisse para sempre. Cláudia Fernandes e Cláudia Rodrigues não só são amigas como colegas no quartel de bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, o que elas não esperavam é que um salvamento as fosse unir ainda mais. Corria o ano de 2021 e a avó de Cláudia Fernandes teve uma paragem cardiorrespiratória e quem a salvou foi a nada mais nada menos a amiga Cláudia Rodrigues.

Cláudio Ramos revela a tradição de Natal da sua família e conta que o dia 24 é sempre passado em casa da mãe.

Beatriz sofreu um acidente em criança que a deixou sem uma mão e apesar da discriminação nunca perdeu a força de vontade.

A psicóloga Joana Amaral Dias, a advogada Suzana Garcia e o inspetor da polícia judiciária comentam os casos que marcaram a atualidade nesta terça-feira, 17 de dezembro.