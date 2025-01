Dois às 10 - O segredo das relações duradouras e felizes

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Susana Dias Ramos e Cláudio Ramos partilharam dicas para uma vida sexual ativa e saudável e como as mulheres podem «se sexualizar» e como os homens podem contribuir para que a relação seja mais saudável. Cristina Ferreira afirma que só casa se houver um pedido de casamento, a apresentadora afirma nunca será ela a fazer o pedido.Susana Dias Ramos, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos discutem a menopausa e as suas implicações nas relações. A convidada explica como as hormonas femininas se alteram durante este período e partilha a sua perspetiva sobre a importância da comunicação e compreensão entre os casais.

Ricardo partilha como a sua vida mudou radicalmente para cuidar dos pais. Com a mãe a sofrer de Parkinson e bipolaridade, e o pai sem capacidade de fala após uma cirurgia, Ricardo tornou-se o seu principal apoio, assumindo um papel fundamental no seu dia a dia. Um testemunho emocionante sobre os desafios da vida familiar.

Benta partilha a dor da perda do filho num acidente de viação há 25 anos. A mãe recorda com emoção as memórias do filho e como a frase «Mãe, já cheguei!» representava tranquilidade. Benta mantém o quarto e os pertences do filho intactos para lidar com a saudade. Benta partilha a sua fé e acredita que o filho está num lugar melhor. Apesar da dor, encontra conforto na crença de que o filho está bem e que a sua partida foi uma decisão divina. Benta reflete sobre como seria a vida do filho hoje.