Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, recebemos Bárbara Marrucho, farmacêutica e autora do livro «Plano para uma barriga feliz» com dicas para um intestino saudável. Cinha Jardim, Zé Lopes e Luísa Castel-Branco comentam a gala de «O Triângulo». Recebemos o concorrente expulso de «O Triângulo», Tiago Feliciano faz um balanço da sua participação no reality show.