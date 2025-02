Dois às 10 - O testemunho arrepiante de uma vítima de violência doméstica

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Leonor recorda o episódio traumático em que ela e o seu filho, Gonçalo, foram esfaqueados pelo seu ex-companheiro. Leonor partilha como este acontecimento a marcou profundamente, relembrando as dificuldades em lidar com as memórias e a dor emocional que carrega consigo. A convidada descreve ainda o comportamento agressivo, controlador e obsessivo do seu ex-companheiro, que a impedia de ter uma vida social plena e a levou a perder vários empregos. Leonor confessa que dormia com medo, colocando um armário à porta do quarto para se proteger. Apesar de tudo, Leonor tenta seguir em frente com a sua vida, dedicando-se aos seus dois filhos.

Andreia partilhou a sua jornada inspiradora de perda de peso. Com a ajuda do personal trainer Rui Pinheiro, superou desafios de saúde e alcançou resultados impressionantes, motivando todos com a sua determinação.

Francisco Monteiro esclareceu os rumores de separação que têm circulado na imprensa. O ex-concorrente do «Secret Story» garantiu que nunca se separou de Bárbara Parada. Os apresentadores e comentadores discutiram a exposição mediática dos relacionamentos amorosos na era das redes sociais.

Cláudio Ramos e Cristina Ferreira discutiram o caso peculiar de um jogador de futebol que terminou o relacionamento com a namorada para namorar com a sogra. Gerou-se um debate divertido entre os apresentadores sobre relacionamentos com sogras e a dinâmica familiar envolvida em tais situações. Cláudio Ramos recordou uma novela brasileira em que a história também tinha acontecido.

