Dois às 10 - O testemunho emocionante de quem perdeu tudo na tragédia de Entre-os-Rios

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Joaquina partilha a sua história de vida marcada pela tragédia de Entre-os-Rios. A entrevistada descreve o momento em que a família recebeu a notícia do acidente, a confusão e a confirmação da tragédia. A intensa cobertura noticiosa e as buscas pelo corpo do irmão são recordadas com emoção. O funeral do irmão contrasta com a ausência dos pais, que nunca foram encontrados. Joaquina fala sobre como a família lida com a ausência, mantendo-os vivos na memória. A relutância do pai em ir ao passeio e a insistência da mãe são memórias dolorosas. Joaquina vive perto do local da tragédia, trabalhando numa fábrica próxima da ponte, o que lhe causa dor constante. As buscas pelos corpos e a identificação de pertences são momentos de angústia. A descoberta de um chinelo da mãe em Espanha e a documentação do pai são os únicos objetos recuperados. Joaquina recorda: «Da minha mãe apareceu um chinelo em Espanha».

osé partilha a dor da perda do pai e da irmã numa tragédia que o marcou para sempre. A dificuldade em identificar os corpos, «torrões mesmo em cinzas, carbonizados mesmo», é uma imagem que o acompanha incessantemente. A perda da mãe, num acidente quando tinha apenas 10 anos, e mais tarde da madrasta, agravaram a sua sensação de solidão. José recorda as coincidências nas idades em que perdeu os seus entes queridos, um padrão doloroso que se repetiu na vida do seu irmão e do seu filho. A ausência dos pais em momentos importantes como a comunhão e o casamento acentuaram a sua luta solitária. O casamento, em particular, foi um marco doloroso, com um discurso do padre que o fez reviver a tragédia. José encontra algum consolo num monumento em homenagem às vítimas e planeia escrever um livro sobre o Alcafeche, perpetuando a memória daqueles que partiram.

Conhecemos a importância de um sistema imunitário forte é comparada à preparação de um atleta para uma maratona. Dormir bem, evitar o stress e ter uma boa alimentação são prioridades. O sistema imunitário, um conjunto complexo de células e mecanismos de defesa, protege-nos contra vírus e bactérias. Débora Monteiro salienta que um bom sistema imunitário funciona de forma equilibrada e adaptativa. A gestão do stress crónico é crucial, pois impacta negativamente a imunidade, tornando-nos mais suscetíveis a infeções. A atividade física e uma dieta rica em vegetais e frutas são igualmente importantes. Com o envelhecimento, a imunossenescência torna estes cuidados ainda mais necessários.

