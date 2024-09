Dois às 10 - O testemunho impressionante de Carolina que se assume não binária

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos a história de Carolina Sargaço. Há 23 anos nasceu a Carolina, uma menina que desde sempre se sentiu um rapaz. Carolina partilha que conseguiu fazer a cirurgia que sempre quis e retirou o peito. Recebemos a sexóloga Susana Dias Ramos, que esclarece todas as dúvidas sobre o prazer. Recebemos Bruno Cabrerizo e Sandra Celas. Os atores estão juntos no teatro com a peça «Orgasmos, a comédia».

Teresa Horta Colaço com as dicas perfeitas para a preparação de marmitas. Temos connosco os locutores das manhãs: Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura juntamente com Teresa Thobe do Grupo Ageas Portugal para nos vão explicar tudo sobre o regresso de o «RFM Sem Olhar a Quem». Ouvimos o testemunho de Juliana que perdeu o marido Carlos Eduardo nos últimos incêndios que deflagraram em Portugal. Morreu carbonizado no país que escolheu para viver deixando para trás uma filha de um ano e o amor de Juliana.