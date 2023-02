Dois às 10 - «O Triângulo»: comentamos o rescaldo da gala de estreia

Hoje às 10:05

Recebemos os nossos comentadores Luísa Castel-Branco, Zé Lopes e Cinha Jardim para comentarem o rescaldo da gala de estreia do novo formato da TVI «O Triângulo». Depois, no segmento «A Vida dos Outros», os nossos convidados falam acerca de um dos assuntos mais polémicos da semana passada, a traição de Rúben da Cruz que foi exposta pela namorada nas redes sociais. Os atores Pedro Teixeira, Ana Guiomar e Rita Salema, do elenco de «Festa é Festa», «invadem» o estúdio e protagonizam alguns momentos engraçados. Ouvimos o testemunho de Vitorina e Deonildo, de 80 anos, que cuidam dos seus dois netos com deficiência. Ainda, o chef de cozinha Carlos Afonso prepara uma receita deliciosa, inspirada na culinária tipicamente portuguesa.