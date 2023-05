Dois às 10 - O urgente comunicado de Dolores Aveiro

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com o novo e animado tema dos Irmãos Cardoso. Passamos para a «Conversa de Café» onde se comenta o urgente comunicado feito por Dolores Aveiro e ainda as várias reações de outros elementos da família. Na mesma rubrica falamos ainda das novidades sobre Harry, Meghan e Kate Middleton. Terminamos a primeira parte com a atuação de Eduardo Sant’ana e uma surpresa da sua esposa para o aniversário do cantor. Na segunda parte, conversamos com Bruno Savate, veterano dos reality shows, que foi pai e emagreceu nove quilos nos últimos tempos. Ficamos ainda a conhecer Liliana, a mãe de Joãozinho, uma criança que nasceu com esclerose tuberosa, um doença rara. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» abordam os mais recentes crimes.