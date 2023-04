Dois ás 10 - Olhar feminino da guerra: jornalistas relatam momentos vividos na Ucrânia

Hoje às 10:05

Assistimos a uma reportagem de Sérgio Mateus sobre o olhar feminino da guerra, em que as três jornalistas Ana Sofia Cardoso, Cristina Reyna relatam os momentos mais fortes vividos na cobertura da guerra na Ucrânia. Ouvimos o testemunho de Catarina, Susana e Tomás, três pessoas que foram salvas pelos seus próprios cães. Rúben Pacheco Correia e a sua tia juntam-se na cozinha e preparam uma deliciosa tarde amêndoa. Conhecemos a história de Soraia, que vive com as sequelas de um alegado erro médico. Erro esse que terá levado à amputação de quatro dos seus dedos da mão.