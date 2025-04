Dois às 10 - «Os Batanetes» estão de volta: Prepare-se para rir!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», a família mais disfuncional da televisão portuguesa está de volta! Após 20 anos, «Os Batanetes» regressam à TVI, prometendo momentos hilariantes e muita diversão. A equipa está visivelmente entusiasmada com este regresso, que traz de volta personagens icónicas como Carla e Zina. Sofia Aparício, que participa na série, descreve a experiência como «muito divertida», contrastando com o mundo problemático que nos rodeia. «Eu acho que as pessoas querem ver coisas leves, que não tenham de pensar muito, porque este mundo já está tão desgraçado, que eu acho que precisamos de coisas leves e que nos façam rir», acrescenta Matilde Breyner, destacando a importância de oferecer conteúdo que proporcione alegria e descontração. Prepare-se para muitas gargalhadas com o regresso desta família peculiar!

Pedro recordou a filha Maria, que morreu aos 17 anos. O pai partilhou a história da filha, que perdeu em dezembro do ano passado. A jovem tinha ido a um aniversário e, ao chegar a casa, não enviou a habitual mensagem aos pais. A mãe, Mónica, descobriu a tragédia ao entrar no quarto da filha. Pedro partilhou que não havia sinais de que algo de errado se passasse com Maria, descrevendo-a como uma menina alegre, amiga e empreendedora que adorava música, tocava piano e violino e tinha criado duas marcas.

a atenção está voltada para o funeral do Papa Francisco, com transmissão garantida pela TVI no sábado, a partir das 8 da manhã. A emissão promete cobrir todos os detalhes deste momento solene. A recomendação do filme «Conclave» surge como uma forma de aprofundar o conhecimento sobre o processo de eleição papal. As opiniões sobre o Papa Francisco são positivas, com os apresentadores a expressarem admiração pelo seu legado. A transmissão do funeral pela TVI é um dos pontos altos da emissão, prometendo uma cobertura completa e emotiva de um evento de grande importância global.

