Dois às 10 - Os planos para o futuro de Miguel e Mariana Sá fora do Big Brother Verão

Hoje às 09:50

O Dois às 10 arrancou com os comentadores a analisarem a última gala do "Big Brother Verão" e as novidades sobre o casamento de Cristiano Ronaldo. Seguiu-se uma conversa com Miguel, o 9.º expulso do concurso, que se emocionou ao recordar o seu percurso na casa. O programa recebeu ainda Mariana Sá, que junto de Miguel respondeu às perguntas mais diretas sobre o rumo da relação depois da saída do "Big Brother Verão". Para terminar, os comentadores da «Atualidade» analisaram as novas informações sobre o caso do jovem de 15 anos detido por matar a mãe, em Algés.