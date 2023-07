Dois às 10 - Os próximos projetos de Inês Castel-Branco

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com a rubrica social Conversas de Café, com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero. Inês Castel-Branco fala-nos do seu mais recente projeto, o podcast «Inacreditável» e Lalá, o seu próximo papel na nova novela da TVI. Começamos a segunda parte a conhecer melhor a vida e infância de Eduardo Sant'Ana, cantor com 35 anos de carreira. Terminamos a segunda parte com uma homenagem da esposa e colegas ao bombeiro que morreu numa explosão. Na terceira para, os nosso comentadores analisam os mais recentes crimes da «Atualidade».