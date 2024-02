Dois às 10 - Os traumas e as mudanças radicais na vida de Marie

Hoje às 09:55

No programa apresentador por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã com as «Conversas de Café» e em seguida recebemos Marie, concorrente do «Big Brother Famosos 2», que nos conta a fase difícil que viveu, com momentos em que foi roubada, em que teve de pedir ajuda aos pais para sair de um país estrangeiro onde «não sabia o que estava a fazer da vida». Recebemos também Paulo Raimundo, ex-secretário-geral do Partido Comunista português, que nos revela um pouca da pessoa que está por detrás da sua carreira política. Cátia Félix recorda os episódios de bullying que sofreu, a depressão que enfrentou e o cancro que venceu. Na terceira parte, comentamos os mais recentes casos que marcam a atualidade.