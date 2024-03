Dois às 10 - Os vestidos de Cristina Ferreira que ficam para a história

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», o programa começou com «Conversas de café», recebemos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero, os nossos comentadores analisam os look das portuguesas que brilharam nos óscares, Alba Batista, Sara Sampaio e Carminho. A conversa é interrompida por telefonema de Pimpinha Jardim. Cristina Ferreira agradece a dedicação de João Rolo e da sua equipa. João Rolo e Gonçalo Melo apresentam os esboços dos vestidos de Cristina Ferreira em «Dança com as Estrelas». Conhecemos melhor a vida de Fernando Correia Marques, o cantor nasceu em Portugal, mas passou grande parque parte da infância em Moçambique. Foi lá que nasceu o «bichinho» pelo futebol e foi em Portugal que deu toques na bola de forma mais profissional. Mas alguns problemas de saúde afastaram-no desse sonho. Apesar disso, a vida não deixou de lhe sorrir! Conhecemos a história de Henrique que começa por relatar que um dia acordou com parte do corpo paralisado. Marisa, a esposa, chamou os bombeiros que ponderaram ser um AVC. É, no entanto, no Hospital, que Henrique descobre o que tem e é colocado em coma. Fala do acordar e de não ter conseguido assistir ao parto do filho. Marisa recorda o momento do nascimento e de quando se cruzou com o marido no hospital. Henrique confessa que foi um momento doloroso, pois nem conseguiu pegar no Santiago ao colo. Fala do sentimento de impotência, por estar dependente de terceiros, e de como isto pode ser um sinal de Deus. Conhecemos a história de vida de Emanuel Araújo, o nosso convidado diz que é pai, filho e cuidador. Refere que a mulher ficou doente, inicialmente achavam que seriam uma pneumonia, mas depois perceberam que era cancro. Fernanda faleceu e Emanuel ficou com dois filhos menores, um deles deficiente. Conta que teve de deixar de trabalhar para cuidar de Afonso que tem síndrome de «angelman». Afonso faz várias terapias que ocupam muito tempo na vida de Emanuel. Há 4 anos recebeu os pais em casa e atualmente cuida do pai. A mãe faleceu há 1 ano. Emanuel diz que se os filhos estiverem bem ele está bem. Tem tido várias batalhas e tem conseguido ultrapassá-las e isso é uma vitória enorme, acrescenta. Na «Atualidade», a repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma filha que tentou matar a mãe. Partilhamos as declarações de Fernanda Carreira que relata, ao pormenor, agressões da filha que a tentou matar com um x-ato. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um menino, de três anos, encontrado sozinho, na rua a chorar com a mãe desmaiada em casa. Bruno Caetano afirma: «Esta mulher pede ajuda e nós vamos ajudar». Os nossos comentadores analisam caso de Cabo António Luís Costa, condenado à pena máxima pelos homicídios de três raparigas, teve esta segunda-feira a primeira saída precária. Vai ficar três dias numa casa de recolhimento em Évora. O cabo António Luís Costa, conhecido como o serial killer de Santa Comba Dão, teve esta segunda-feira a primeira saída precária. O antigo militar da GNR, que foi condenado à pena máxima pelos homicídios de três raparigas, vai ficar numa casa de recolhimento em Évora.