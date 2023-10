Dois às 10 - Ossman Idrisse faz o balanço da sua participação no «Big Brother»

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, recebemos Ossman Idrisse que faz o balanço da sua participação no «Big Brother». Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Zé Lopes comentam a mais recentes polémicas dentro da casa. Ficamos a conhecer a história de Renato que viveu uma depressão depois da morte do melhor amigo. Na última parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.