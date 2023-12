Dois às 10 - Padre Ricardo Esteve fala do significado do Natal

Hoje às 09:55

No programa apresentador por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã com um programa especial de Natal com várias caras conhecidas da TVI. Na segunda parte, recebemos o Padre Ricardo Esteves que fala do significado do Natal para si e como este mudou desde que se tornou padre. Recebe também uma surpresa em estúdio. Ficamos a conhecer a Benilde Neves que perdeu o marido há 11 anos e viver atualmente sozinha, numa aldeia com apenas 4 habitantes. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.