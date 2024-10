Dois às 10 - Pai de Ruben desvenda detalhes da ex-relação do filho com Ana Soares

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», reunimos Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para comentarem as últimas notícias da atualidade, damos início a mais umas «Conversas de café» com o casal de atores Ana Guiomar e Diogo Valsassina, uma das duplas mais queridas da televisão portuguesa, anunciou recentemente a sua separação, após mais de 18 anos de relacionamento. A notícia, que apanhou muitos fãs de surpresa, marca o fim de uma das relações mais duradouras do meio artístico nacional. Os rumores de que João Palhinha e Patrícia Palhares estariam separados começaram há cerca de duas semanas. Esta sexta-feira, 4 de outubro, o internacional português resolveu emitir um comunicado às redações. Conhecemos a história de Marta D’Orey. Marta passou por um episódio impressionante na vida derivado de uma complicação da gripe A. Inspirada naquilo que aprendeu com a própria experiência, escreveu um livro infantil onde procura passar a mensagem de que estar condicionado não significa de forma nenhuma estar aprisionado. Recebemos João Ricardo Pateiro, tem 56 anos, e nasceu em Vila do Conde. Desde pequeno que sabe que a sua vida passaria pelo mundo da comunicação. Jornalista e relator de futebol, João Ricardo é uma das figuras mais emblemáticas no mundo da rádio em Portugal. A música também não passa despercebida e por isso não nega que esta também é uma das suas grandes paixões. Depois de estar 27 anos na TSF, recebeu o convite para ser relator e diretor adjunto do novo canal da TVI: «V+». O céu para João Ricardo não é o limite e espera conseguir deixar na televisão a marca que deixou no mundo da rádio. Recebemos o pai de Marcelo e o pai de Ruben, dois concorrentes que têm dado que falar no «Secret Story», cada um faz a sua leitura do jogo do filho.