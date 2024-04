Dois às 10 - Pais de agente da PSP morto, falam pela primeira vez, depois do tribunal confirmar a pena

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Sofia Luz, Médica Imunoalergologista, para esclarecer todas as questões sobre alergias. A nossa convidada revela tratamento inovador e eficaz contra alergias, a vacina das alergias. Recebemos Conceição Calhau, professora bioquímica nutricional, autora do livro «Deixemo-nos de Tretas» onde pretende desmistificar mitos sobre comida. Recebemos os pais de Fábio Guerra, o agente da PSP assassinado aos 26 anos. Elsa e Carlos recordam os últimos dias do filho. Em dia de folga foi divertir-se com os amigos numa discoteca. No exterior acabou a tentar travar agressões entre jovens, cumprindo mesmo assim o seu dever. Acabou barbaramente agredido e com lesões que se revelaram irreversíveis. Os pais falam pela primeira vez depois do Supremo Tribunal confirmar a pena de dois dos suspeitos e da justiça portuguesa levar o terceiro suspeito, que esteve fugido, a julgamento. Recebemos Francisco Vale e Jéssica Galhofas, apaixonaram-se dentro da casa do «Big Brother». O casal conta que namoram há quatro meses. O casal assume que teve relações sexuais dentro da casa, Cláudio Ramos fica sem palavras.

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que degolou o amigo, ficou horas com o cadáver e pediu ajuda a motorista TVDE para esconder o corpo. O cantor Rúben Aguiar foi condenado a cinco anos e meio de prisão por ofensas à integridade física, após atropelamento. Os nossos comentadores analisam caso de casal que perde a filha, com 16 semanas de gestação, hospital não sabe do corpo do bebé. Mãe deixou de sentir a filha mexer quando começou a tomar medicamento receitado.