Dois às 10 - Pais de Gabriel expõem bullying de que o filho foi vítima na escola

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos os pais de Gabriel, concorrente do «Big Brother 2024». Helena Dias e José Sousa fazem um balanço da participação do filho. A mãe de Gabriel relata episódios, chocantes, de bullying de que o filho foi vítima na escola por parte de professor. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem um consultório sentimental e dão dicas para melhorar a vida sentimental dos casais.

Na «Atualidade», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um homem esfaqueado que pediu ajuda nos bombeiros, em Monforte. Recordamos a história de Vítor Jorge, conhecido como «Mata sete», foi um assassino em massa português que matou sete pessoas. As suas vítimas foram mortas à paulada, facada e tiro; entre estas estavam a sua mulher e filha. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um cadáver, de idoso, que ficou dois dias fora de arca frigorífica. Partilhamos entrevista com filhas da vítima. Os nossos comentadores da Atualidade analisam caso de menino, de sete anos, atingido a tiro na cabeça.