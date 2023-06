Dois às 10 - Pais de jovem morta por agente da PSP não se conformam com a sentença

Hoje às 10:05

Recebemos Aprígio e Leonor Carvalho, pais da jovem morta por tiro de um agente da PSP e abandonada nas urgências pelo namorado, em 2020. Os nossos convidados não se conformam com a pena aplicada ao responsável pelo sucedido e exigem justiça. Em pleno dia de aniversário, cantámos os parabéns a Pimpinha Jardim, filha de Cinha Jardim. Ouvimos o testemunho de Cláudia e Tânia, que recordam a sua luta para poderem ser mães. No segmento da cozinha, Maria do Carmo e Paulo preparam duas receitas deliciosas à base de gambas.