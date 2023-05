Dois às 10 - Pais de Tiago Graça avaliam prestação do filho n’O Triângulo

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manha com uma receita de marisco, recebemos dois casais que se conheceram de for pouco comum e David Carreira estreia um novo tema musical. Na segunda parte, recebemos os pais de Tiago Graça que comentam a prestação do filho no programa. Estela Pombo recorda o marido que morreu com um aneurisma. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» comentam os mais recentes crimes, com especial atenção para um caso de violência doméstica.