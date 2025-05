Dois às 10 - Pais perderam o filho com apenas 8 anos e o seu testemunho não vai deixar ninguém indiferente

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe Tomé Cunha, Érica Silva e Adrielle Peixoto que analisam os momentos mais marcantes da casa do «Big Brother», com destaque para os capitães, a prestação de Solange e o relacionamento entre Diogo e Carolina. O ambiente tenso no reality show gera debate aceso, e Adrielle admite ter ficado tão incomodada com o sucedido que nem conseguiu dormir. Os ex-concorrentes partilham ainda os seus palpites sobre a próxima expulsão e discutem a possibilidade de um novo casal na casa.

Recordamos os acontecimentos que marcaram o ano de 2000 no país e no mundo e viajamos até um restaurante familiar no Seixal que assinala 25 anos de dedicação à restauração. Também José Miguel e Engrácia comemoram as bodas de prata com uma renovação de votos repleta de surpresas, entre elas uma que levou José às lágrimas em direto.

Iara abre o coração sobre a perda de autoestima após a gravidez, relatando os desafios físicos e emocionais que enfrentou até recuperar a confiança no seu corpo. A sua história dá mote a uma conversa franca sobre as pressões que muitas mulheres vivem no pós-parto, incluindo o impacto que a cirurgia estética conhecida como «Mommy Makeover» teve na sua vida.

Catarina e Sérgio partilham um testemunho comovente sobre o filho Afonso, que faleceu aos oito anos vítima de atrofia muscular espinhal tipo 1. Apesar do diagnóstico devastador, Afonso viveu com alegria e deixou um legado de força, amor e inclusão que continua a marcar todos os que o conheceram.

Suzana Garcia, Albino Gomes e Paulo Santos analisam os temas que marcam a atualidade nesta sexta-feira, 23 de maio.