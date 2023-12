Dois às 10 - Palmira Rodrigues, última concorrente expulsa do Big Brother, lê as cartas a Cláudio e Cristina!

Hoje às 09:55

Recebemos Palmira Rodrigues, a concorrente expulsa do Big Brother na gala de domingo. A nossa convidada faz um balanço da sua participação no reality show e revê algumas das polémicas em que se viu envolvida dentro da casa. A ex-concorrente lança as cartas a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira e lê o que estas dizem acerca do amor na vida dos apresentadores. No espaço da tertúlia, recebemos CInha Jardim, Luísa Castel-Branco e Zé Lopes, que fazem o rescaldo da última gala do Big Brother. Na cozinha, recebemos Rúben Pacheco Correia, que nos prepara um prato natalício: rabanadas recheadas com compota. Ouvimos o testemunho de duas irmãs, que relatam o terror vivido em crianças. Uma infância marcada pelas regras de um pai que sofria de esquizofrenia e de um ambiente tenso que reinava em casa.