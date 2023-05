Dois às 10 - Patrícia faz relato chocante das agressões que sofreu às mãos do ex-companheiro

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos, começamos a manhã a conhecer os negócios de sucesso de Vera Faria e Filipa Novais. Conhecemos também as histórias de vidas de quatro convidados que viram a sua vida mudar com a integração na Academia Sénior de Braga. Ivânia Sobra e Mafalda Henriques, amigas de Lara Moniz d’O Triângulo, falam do jogo da concorrente que esta semana uma das nomeadas para possível expulsão. Na segunda parte, Cristina Pereirinha e Beatriz Viegas falam da luta contra o cancro e Patrícia Pereira descreve as violentas agressões da qual foi vítima às mãos do pai da sua filha. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» abordam os mais recentes crimes.