Dois às 10 - Patrícia mostra-se arrependida de ter desistido do «Big Brother»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Patrícia e Jéssica que entraram na casa mais vigiada do país a fingir que não se conheciam, mas rapidamente desvendaram o segredo e deixaram os colegas em choque. Patrícia foi uma das concorrentes mais polémicas desta edição, mas acabou por desistir a três semanas da final e, nem a mãe, nem a filha, venceram o prémio final. Agora, Patrícia mostra-se arrependida de ter desistido do reality show.

Conhecemos a história impressionante de Ana Gomes. Ana começa por contar que aos seis meses de vida foi diagnosticada por um médico com um problema cardíaco depois disso cresceu com alguns cuidados, para não esforçar o coração em demasia. Contudo, ao longo do tempo a situação foi piorando o marido José revela que se foi apercebendo disso, quando em passeios notava que ela começava a abrandar e, mais tarde, quando começou a ter que a ajudar nos banhos, pois só o ter que lavar o cabelo cansava Ana. Ela conta que começou a sofrer de arritmias e palpitações chegando mesmo estar mais para lá do que para cá. E recorda uma das primeiras vezes em que acabou por ter que ser reanimada um susto do qual acordou com as marcas dos choques no peito.

Por fim, revela que ao todo já deve ter sido reanimada cerca de 6 ou 7 vezes e que foi outras tantas para o hospital a precisar de cuidados. José admite que o medo se apodera nessas situações, mas que tenta manter o pensamento positivo.