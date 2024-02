Hoje às 09:55

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos começam a manhã a comentar os looks da gala de aniversário da TVI. De seguida, os apresentadores recebem a ex-concorrente do «Big Brother Desafio Final» que explica os motivos para a sua desistência do programa. Inês Sousa Real, a porta-voz do PAN, esteve também no «Dois às 10» para falar da sua infância e carreira política.