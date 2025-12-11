Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Dois às 10 - Paula recorreu à hipnose para comunicar com o falecido filho

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Paula recorreu à hipnose para comunicar com o falecido filho - TVI

No «Dois às 10», a equipa mostrou a aldeia de Cabeça, em Seia, onde os 120 habitantes se unem para criar um cenário natalício que atrai milhares de visitantes. O programa acompanhou ainda Paula e William, que recorreram à hipnose para lidar com a dor de perder o filho, Rodrigo, relatando que conseguiram vê-lo e falar com ele durante as sessões. O casal afirmou ter encontrado conforto ao ouvir Rodrigo dizer que estava bem e feliz. Noutra parte da emissão, foi partilhada a história de Afonso, um menino de 9 anos com autismo que, segundo os pais, tem sido vítima de maus-tratos na escola. Eliana e Pedro denunciaram agressões físicas, situações de isolamento forçado e episódios em que o filho foi trancado na casa de banho. O caso reacendeu o debate sobre a necessidade de ambientes seguros e inclusivos para crianças com necessidades especiais.

