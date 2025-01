Há 1h e 51min

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de um pedófilo que, após cumprir pena por abuso sexual de menores, voltou a atacar. Desta vez, a vítima foi um menino de 7 anos que mora perto do agressor, na Parede.

Os nossos comentadores Suzana Garcia, Paulo Santos e Vera de Melo comentam os casos do dia.