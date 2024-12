Dois às 10 - Pedro Barros, ex-concorrente d'«A Quinta », chora morte da esposa

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Pedro Barros, ex-participante d'«A Quinta», reality show da TVI. Depois da experiência conheceu o grande amor da vida dele, Bruna de Moura Barros, com quem teve dois filhos. Pedro e Bruna foram felizes até ao dia em que um cancro no útero venceu e deitou por terra esta linda história de amor roubando a vida à jovem e deixando dois filhos órfãos de mãe.

É dia de ficar a par de tudo o que se passa no mundo dos famosos. E para isso os apresentadores receberam os queridos comentadores Cinha Jardim , Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz.

A advogada Suzana Garcia, a psicóloga Vera de Melo e o inspetor Paulo Santos comentam os casos que marcam a atualidade nesta quinta-feira, 19 de dezembro.