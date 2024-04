Dois às 10 - Pedro Chagas Freitas fala da dor do luto

12 abr, 09:55

No «Dois às 10», começamos o programa com um desafio gastronómico, vamos descobrir qual é o melhor arroz doce e para isso temos um jurado muito especial Marco Costa. Marco Costa revela que está numa fase feliz da sua vida e fala, encantado, da filha Maria Emília, de um ano. Recebemos o casal Catarina Clau e Bruno Madeira que conta a sua história de amor. A cantora e o ator revelam que o filho se vai chamar Mateus. Pedro Chagas Freitas fala da dor do luto, o escritor perdeu o pai Emanuel Freitas em março deste ano e conta que a dor não tem nada de romântico. Pedro Chagas Freitas afirma que o filho é inspirador, Benjamim sofre de uma doença rara e crónica. O escritor fala da dor profunda que sentiu com o diagnóstico do filho. Conhecemos a história de vida de Sónia Santos, a nossa convidada conta que a filha Fátima logo em bebé deu sinais de que algo não estava bem, não dormia. Aos três anos, os sinais intensificaram-se Fátima tornou-se agressiva, irritadiça tudo era um problema. Márcio, o pai, revela que a menina dele mudou que precisa de ajuda e que ele procurou essa ajuda, mas que esta nunca chegou. Márcio já ouviu a filha dizer que se quer matar e Sónia diz viver sobressaltada, temendo chegar um dia ao quarto e a filha não estar viva. Sónia pede ajuda para as terapias dos filhos, pois quanto mais tempo passar pior são as consequências no atraso do desenvolvimento deles.

Na «Atualidade», partilhamos entrevista com amiga da vítima, Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de mulher que pediu o divórcio e acabou torturada. O suspeito já tinha sido condenado por violência doméstica. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um enfermeiro que se gravou a agredir doentes. Os nossos comentadores analisam o caso. Os nossos comentadores analisam os casos.