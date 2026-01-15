Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Dois às 10 - Pedro Granger celebra mais de 25 anos de carreira

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Pedro Granger celebra mais de 25 anos de carreira - TVI

No “Dois às 10”, a manhã ficou marcada pela habitual rubrica social, com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim a comentarem os temas mais quentes do momento no mundo dos famosos.
O programa celebrou ainda os 25 anos de carreira de Pedro Granger, numa conversa descontraída sobre o seu percurso e novos desafios.
Houve espaço para emoção com o testemunho de Beatriz, que sofreu um AVC aos 21 anos e partilhou a dura luta pela sobrevivência ao lado da família.
Outra história comovente foi a de Simão, diagnosticado com leucemia aos 11 anos, que hoje, recuperado, falou das lições que a doença lhe trouxe.

