Dois às 10 - Pedro Jorge reage à vitória no Secret Story - Desafio Final

Hoje às 09:50

O programa desta manhã contou com a energia contagiante de Maria Leopoldina, a cozinheira de 90 anos que conquistou o público com a sua boa disposição. Leonor Seixas esteve em estúdio para falar sobre a sua personagem na nova novela da TVI. Houve ainda espaço para as previsões astrológicas, com tudo o que os signos podem esperar do mês de julho. Patrícia Pereira apresentou uma impressionante transformação de visual. O programa recebeu também Pedro Jorge, vencedor do Secret Story – Desafio Final, para uma conversa sobre a sua experiência no reality show. Uma manhã recheada de emoções, histórias inspiradoras e novidades.