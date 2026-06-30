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Dois às 10 - Pedro Jorge reage à vitória no Secret Story - Desafio Final

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Pedro Jorge reage à vitória no Secret Story - Desafio Final - TVI

O programa desta manhã contou com a energia contagiante de Maria Leopoldina, a cozinheira de 90 anos que conquistou o público com a sua boa disposição. Leonor Seixas esteve em estúdio para falar sobre a sua personagem na nova novela da TVI. Houve ainda espaço para as previsões astrológicas, com tudo o que os signos podem esperar do mês de julho. Patrícia Pereira apresentou uma impressionante transformação de visual. O programa recebeu também Pedro Jorge, vencedor do Secret Story – Desafio Final, para uma conversa sobre a sua experiência no reality show. Uma manhã recheada de emoções, histórias inspiradoras e novidades.
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