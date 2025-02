Dois às 10 - Pedro Moreira revela o segredo para o sucesso da perda de peso

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Tânia revelou ter perdido mais de 10kg em três meses com a ajuda do personal trainer Pedro Moreira. O plano de treino incluiu 30 minutos de exercício e caminhadas, que Tânia adaptou à sua rotina. Pedro reforçou a importância da alimentação, explicando que o seu plano inclui um livro de receitas e acompanhamento nutricional.

Maria José, após perder o filho de 22 anos afogado numa barragem, confessa que todos os dias pensa nele, uma vez que era uma pessoa muito alegre e que punha a família toda «muito bem disposta». A convidada desabafa que o pior dia da sua vida foi perder o filho. Maria José recorda o último dia de vida do filho Rui. A convidada partilha que a sua mãe foi um grande apoio após a tragédia. A família tenta seguir em frente, mas não será fácil para a convidada esquecer este trágico acontecimento que marcou a sua vida para sempre.

Rui Jesus recordou a sua infância marcada por 22 cirurgias aos olhos até aos 9 anos. Aos 26 dias, já tinha sido submetido à primeira cirurgia. Apesar das dificuldades, Rui mostrou-se grato pelo apoio da família e amigos durante a sua recuperação.

a médica Luísa Magalhães Ramos explica os diferentes tipos de cirurgias estéticas genitais femininas. A conversa inicia com uma demonstração, recorrendo a um modelo anatómico, para explicar os procedimentos. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira questionam sobre os pequenos e grandes lábios vaginais e a labioplastia. Luísa Ramos detalha a hipertrofia dos lábios vaginais, os seus impactos na saúde da mulher, e como as cirurgias podem resolver o problema. A médica esclarece que as cirurgias são minuciosas e a recuperação pode ser um pouco chata devido ao inchaço, mas que se trata de um procedimento tranquilo.

Cláudio Ramos, Cristina Ferreira e a podologista Sofia Ferreira conversam sobre saúde dos pés. Cláudio Ramos mostra os seus pés para comparação com modelos anatómicos, revelando uma estrutura óssea específica. A podologista, Sofia Ferreira, aconselha a comprar calçado ao final do dia, devido ao edema natural, e a não tentar adaptar o pé ao sapato. Cristina Ferreira partilha a sua experiência com calos que nunca desapareceram, devido a uma coleção de sapatos apertados que usou no passado, e recebe o conselho de hidratar os pés para reduzir a fricção. A podologista ainda reforça a importância de não remover completamente os calos para proteção e alerta para não usar calçado apertado.