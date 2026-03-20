Dois às 10 - Pedro Ramos e Ramos é cuidador da mãe há 8 anos

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, destacou-se o regresso das Festas do Povo de Campo Maior, que voltam a encher as ruas de flores.

A cantora Ágata esteve no programa para estrear uma nova canção.

Sara Pinto trouxe novidades sobre o segmento Polígrafo, esclarecendo temas da atualidade.

Conhecemos também a história de Pedro Ramos e Ramos, que abdicou da sua vida para cuidar dos pais.

O programa deu ainda destaque a histórias de superação e dedicação familiar. Entre elas, o caso de Débora e Vítor, cuja vida mudou após um AVC, mostrando que o amor resiste mesmo nos momentos mais difíceis.